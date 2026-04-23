Stoccaggi gas, Snam: raggiunto target del 90% di riempimento, depositi italiani al 46,5%

(Teleborsa) - A seguito delle ultime aste per l’assegnazione di capacità di stoccaggio per il prossimo inverno, Snam comunica che è stato effettuato un conferimento di capacità utile al raggiungimento del target di riempimento degli stoccaggi italiani pari ad almeno il 90%.



Unitamente a quelle già concluse, le ultime aste hanno consentito di raggiungere un quantitativo complessivo già assegnato pari a 17,5 miliardi di metri cubi su una capacità totale degli stoccaggi nazionali di poco superiore a 19 miliardi di metri cubi, quale risultato combinato della disponibilità fisica di gas già presente in stoccaggio all’inizio della campagna di iniezione e dei quantitativi contrattualmente allocati.



Ad oggi, con la campagna di riempimento in corso, il quantitativo di gas fisicamente presente nei siti di stoccaggio italiani è pari a oltre il 46,5% della capacità disponibile, a fronte di una media europea del 30,6% (Italia inclusa).

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