Crisi energetica: 84% italiani preoccupati per rincari e beni alimentari, 64% teme difficoltà nel carburante

Sondaggio Eumetra

(Teleborsa) - Le tensioni geopolitiche internazionali e le guerre in corso in Medio Oriente stanno alimentando nuove incertezze sui mercati energetici globali, con possibili ripercussioni dirette anche sull’Italia. In questo scenario, gli italiani esprimono livelli elevati di preoccupazione per le conseguenze di una eventuale crisi energetica prolungata, a partire dall’impatto sul costo della vita. Allo stesso tempo, emerge una diffusa disponibilità ad adottare comportamenti più sostenibili per contenere consumi e spese, seppur con differenze significative per area geografica, genere ed età. Le principali preoccupazioni: inflazione alimentare e bollette in cima alla listaIl timore più diffuso riguarda i rincari dei beni alimentari, indicati dall’84% degli intervistati, con un picco nel Nord-Est (88%).



Subito dopo si collocano gli aumenti delle bollette di luce e gas (83%) e il forte incremento del prezzo del carburante (80%). Più di sei italiani su dieci (64%) temono difficoltà nel reperire carburante alle pompe, una preoccupazione che risulta particolarmente sentita tra le donne. Seguono scenari legati a possibili misure di contenimento dei consumi: limitazioni all’uso dell’aria condizionata (36%), introduzione di targhe alterne o domeniche senza auto (35%) e restrizioni ai viaggi aerei (34%), tutte preoccupazioni più marcate nel Sud e nelle Isole. Meno diffuso, ma comunque presente, il timore di un ritorno obbligatorio allo smartworking totale (24%).



Le azioni previste: mobilità e consumi al centro delle scelte



Di fronte a una crisi energetica prolungata, gli italiani dichiarano una propensione concreta ad adattare i propri comportamenti. La misura più citata è la riduzione dell’uso dell’auto (40%), soprattutto tra uomini (46%) e over 55.S eguono:



- evitare di prenotare voli nei prossimi mesi (28%), in particolare tra gli over 55 (33%);

- limitare l’uso del climatizzatore nelle ore più calde (27%), ancora una volta soprattutto tra i più maturi;

- scegliere per le vacanze estive mete in Italia raggiungibili in auto o treno (23%), soprattutto nel Nord-Est e al Centro;

- lavorare da remoto su base volontaria (22%), opzione più diffusa tra i giovani 18-34 anni (29%).



Tra le altre azioni considerate: fare scorte di beni alimentari (22%, soprattutto donne), limitare l’uso degli elettrodomestici (21%) e investire in fonti di energia alternativa domestica, come i pannelli solari (17%).Una quota minoritaria dichiara di non prevedere alcuna misura (11%), mentre un italiano su dieci ipotizza di ridurre la spesa alimentare (10%) o di sostituire gli elettrodomestici di casa con modelli più efficienti (10%).



Un Paese pronto ad adattarsi, ma con vulnerabilità evidenti



I dati evidenziano un Paese consapevole dei rischi legati alla crisi energetica e disposto a modificare le proprie abitudini, in particolare sul fronte della mobilità e dei consumi domestici. "Gli italiani dimostrano grande consapevolezza e una concreta disponibilità ad adattarsi; tuttavia, emergono anche segnali di vulnerabilità, soprattutto rispetto all’impatto sui prezzi e alla disponibilità dei beni essenziali: una conferma della centralità del tema energetico nella vita quotidiana. Sarà fondamentale accompagnare questa transizione con misure efficaci e inclusive, capaci di sostenere famiglie e imprese in un contesto ancora fortemente instabile", commenta Matteo Lucchi, CEO di Eumetra.



(Foto: stockwerkfotodesign | 123RF)

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