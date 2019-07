Il settore utility italiano si muove in territorio positivo (+1,36%), guizzo positivo per Italgas

comparto utility in Italia

(Teleborsa) - Ilcontinua la seduta in territorio positivo seguendo la scia rialzista disegnata dall'Ilha aperto a 33.341,9 in guadagno dell'1,36%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in tono positivo a 325, dopo aver avviato la seduta a 322.Tra i titoli del, prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 2,37% sui valori precedenti.Exploit di, che mostra un rialzo del 2,33%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,85%.Tra leitaliane, avanza, che guadagna bene, con una variazione dell'1,96%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,31%.Guadagno moderato per, che avanza dello 0,89%.Tra le azioni del, balza in avanti, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,05%.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,89%.