Lieve ribasso dell'indice dei titoli bancari in Italia (-0,69%)

(Teleborsa) - Modesta la discesa registrata dal. Si muove in territorio negativo l'Ilha iniziato gli scambi a quota 7.803, in calo di 53,71 punti rispetto alla chiusura precedente, mentre l'vale 88, dopo aver aperto a 89.Tra le azioni più importanti dell'indice bancario di Milano, composto ribasso per, in flessione dell'1,13% sui valori precedenti.Tra leitaliane, retrocede, con un ribasso dell'1,21%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,56%.Tra ledi Piazza Affari, lieve ribasso per, che presenta una flessione dello 0,98%.