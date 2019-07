Tria: Italia premiata da UE e da mercati, sfida non è finita

(Teleborsa) - "L'impegno del governo anel segno della coesione sociale e della stabilità finanziaria, in linea cioè con leè stato premiato due volte:europea e, ancora più importante, dalla". E' quanto ha affermato il ministro dell'Economia,, commentando la decisione della Ue dinei confronti dell'Italia."Oggi è decisamente una bella giornata per l'Italia", ha aggiunto il ministro. "La- ha detto - è, il, loin". Il titolare di via Venti Settembre ha riconosciuto che "con Bruxelles. Ma ci siamo riusciti grazie a un grosso sforzo che, come ho più volte ripetuto nelle ultime settimane, non ha richiesto una manovra correttiva ma ci ha comunque evitato la procedura di infrazione per debito eccessivo".Secondo Tria "a rendere possibile questo risultato non è stato un miracolo ma lasia sul lato delle entrate, in aumento anche sotto il profilo strutturale, sia su quello delle spese, diminuite grazie a una serie di risparmi e senza ricorrere a tagli".Tuttavia, "la sfida non è finita. A questo punto dobbiamo concentrare gli sforzi perche ci consenta di aumentare il nostro potenziale di crescita grazie a una spinta a investimenti, produttività e competitività del nostro sistema-paese".