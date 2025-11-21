Audiradio, RTL 102.5 ancora al vertice

(Teleborsa) - Nel terzo trimestre del 2025si conferma la radio più ascoltata d’Italia: secondo la rilevazione Audiradio, RTL 102.5 è la prima radio d’Italia con 6,868 milioni di italiani all’ascolto ogni giorno, Radio Zeta è seguita da 1,3 milioni di persone e Radiofreccia da quasi 1,4 milioni. L'intero Gruppo, con RTL 102.5, Radio Zeta e Radiofreccia, sfiora i 9,6 milioni di italiani all'ascolto.è fra le prime radio anche nella rilevazione del quarto d’ora, con“Anche con la nuova rilevazione Audiradio, RTL 102.5 è la radio più ascoltata dagli italiani. Abbiamo mantenuto la nostra leadership e siamo ascoltati da quasi 600 mila ascoltatori in più rispetto alla seconda radio in classifica. L’intero Gruppo - con RTL 102.5, Radio Zeta e Radiofreccia - che sul mercato pubblicitario rappresenta un vero e proprio sistema, sfiora quasi i 9,6 milioni di ascoltatori. Ma anche nella rilevazione del quarto d’ora, ancora una volta, RTL 102.5 viene premiata e si posiziona tra le prime quattro radio senza sostanziali differenze", dichiara il presidente del Gruppo RTL 102.5,