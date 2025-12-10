Unesco, Squeri (DG Steriltom): "Cucina italiana in cima al mondo"

(Teleborsa) - "La, la prima ad essere riconosciuta nella sua totalità patrimonio immateriale dell’umanità dall’Unesco, è il riconoscimento più alto che le nostre tradizioni, le nostre terre e le nostre filiere agroalimentari potessero ricevere”. Lo dichiara Alessandro Squeri, Direttore Generale di Steriltom azienda leader nella produzione di polpa di pomodoro a livello europeo per il settore Food Service e Industriale.“Oggi - prosegue - viene premiata a livello internazionale la nostra innata capacità di produrre alimenti di assoluta eccellenza, ricercati all’estero e fortemente identificativi delmade in Italy. Vince il sistema Paese, l’Italia e tutto il settore che, in sinergia con il Governo, con i ministri Tajani, Lollobrigida e Giuli, hanno permesso alla cucina italiana di giungere a questo straordinario riconoscimento che ci fa progredire e che ci porta sulla cima al mondo”, conclude Squeri.