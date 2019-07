Inps, Tridico: "5,3 mln pensionati sotto i mille euro. Sistema pensionistico è solido"

(Teleborsa) -. È uno dei dati emersi nel corso dellaalla Camera. Nel dettaglio, su una platea di 15.426.847 di pensionati, oltre: di questi, oltre 1,6 milioni ricevono una pensione inferiore ai 500 euro al mese.Nella relazione, Tridico ha dato anche i numeri sullo stato di salute dell'istituto, assicurando che "". Secondo quanto indicato dalla relazione, ". La trasparenza è necessaria al fine di evitare allarmismi circa la sostenibilità del nostro sistema pensionistico", ha sottolineato il numero uno dell'Inps.Dalla relazione annuale è emerso che. Secondo Tridico è positivo "il contenimento della dinamica della spesa pensionistica complessiva dell'Inps di competenza finanziaria, comprensiva dei trasferimenti a carico dello Stato per il finanziamento degli interventi assistenziali, in rapporto al Pil che nel triennio 2016-2018 è risultata sostanzialmente costante passando dal 15,28 al 15,12% (-0,16%)"."Analogo e positivo andamento - ha aggiunto il presidente Inps - è mostrato dal dato corrispondente alla". Sulla spesa pensionistica dell'anno 2018 hanno influito le nuove pensioni accolte e liquidate, le ricostituzioni sulle pensioni vigenti, le pensioni eliminate, nonché gli incrementi per perequazione automatica. In generale, nel 2018, l'Inps ha visto un patrimonio netto in aumento di 53.948 milioni rispetto al patrimonio del 2017; un avanzo finanziario di competenza complessivo migliorato di 60.393 milioni rispetto al 2017; un avanzo di amministrazione di 103.218 milioni, in crescita sul 2017.Tridico ha poi sottolineato che nell'industria nel suo complesso ", definiti dall'Ilo (Organizzazione internazionale del lavoro, ndr) come orari settimanali superiori a 40 ore, con punte che arrivano a 50, 51 e 52 ore rispettivamente nel settore delle costruzioni, nel settore estrattivo e nel settore tessile".Da qui, l'idea di ", dal momento che il nostro paese è in Europa nel gruppo di paesi ad alta intensità di ore lavorate per anno pro capite, con un numero pari a 1700 ore circa, superiore alla media dei paesi dell'UE a 15 pari a circa 1500 ore lavorate pro capite per anno". La riflessione, secondo Tridico sarebbe "ancora più urgente se si considerarispetto alla media di quei paesi".- Altro tema toccato dal presidente Inps è l'che avverrà tramite la revisione delle procedure di accesso alle pensioni di invalidità, "semplificando - ha spiegato Tridico - per il bene dell'utenza più debole, ma anche rivedendo le tabelle di invalidità, suggerendo un nuovo procedimento per il contenzioso, e diventando più duri contro le false invalidità, con la creazione di una, al fine di attuare un principio che deve essere la nostra guida, essere 'generosi con i deboli e forte con i forti'".Tridico ha poi confermano per i primi mesi del 2019 "che comunque rimane tuttora a livelli storicamente bassissimi, analoghi a quelli pre-2008, non certo tali, per ora, da annunciare una nuova pervasiva ondata di crisi aziendali"- Infine, Tridico ha rilevato che in Italia ", come in altri Paesi, tale vuoto potrebbe essere colmato attraverso la, volontaria e alternativa alle forme complementari private, superando l'attuale residualità di partecipazione di FondInps".L'obiettivo, "oltre a garantire una prudente gestione dei fondi, dovrebbe essere quello di sostenere una", ha spiegato il presidente Inps che ha definito "curioso" la mancanza di un fondo integrativo pubblico per il " maggior ente di previdenza europeo"."Nel 2018 i fondi pensione gestivano risorse per 167,1 miliardi, pari al 9,5% del Pil molti dei quali investiti all'estero. La sfida del fondo Inps dovrà - conclude Tridico - essere quella di aumentare il numero delle adesioni attraverso la costituzione di una valida alternativa ai fondi privati, ma anche quella di aumentare gli investimenti diretti nel nostro Paese".