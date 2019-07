Pagamenti digitali, C4DiP: "Italia fanalino di coda in Europa. Deve accelerare"

(Teleborsa) - L'utilizzo dei pagamenti digitali in Italia è ancora basso rispetto alla media europea. Se infatti. Ad evidenziarlo è una recenteIn un contesto che vede le diffusione di pagamenti cashless nel nostro Paese fortemente indietro rispetto al resto del Vecchio Continente "tuttaviaun incremento reso possibile dalla crescita dell'infrastruttura tecnologica e dallo sviluppo dei canali e-commerce che stannoil mondo dei consumi" spiega(C4DiP, la coalizione di associazioni di consumatori formata dache si pone l'obiettivo di sensibilizzare le istituzioni e i cittadini, sulla sicurezza e i vantaggi dell'utilizzo della moneta elettronica).Secondo C4DiP il consolidamento di un sistema di pagamento che preveda un minor utilizzo del denaro contante "produrrebbe unsenza contare cheTuttavia un paragone tra le due nazioni – secondo Luongo – è impossibile in quanto in Gran Bretagna la maggior parte della popolazione possiede e utilizza almeno una carta di credito mentre in Italia l'evoluzione tecnologica è stata meno significativa". Tra i segnali positivi vi è il fatto che – continua il Presidente di C4DiP –e in grandi città come Milano è possibile acquistare i biglietti della metropolitana con strumenti cashless".Alla base vi è soprattutto un fattore culturale. Lo stesso che, ad esempio, fanno notare da C4DiP, ha portato laa confinare l', percentuale che in base alle previsioni è destinata a scendere di mezzo punto entro il 2020.In questo periodo di grande fermento per gli epayments,– Payment Services Directive 2, la nuova direttiva europea sui pagamenti digitali – che cambierà completamente volto alla finanza digitale".