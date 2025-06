Auto elettriche in crescita in Europa, ma in Italia restano al 5,1%

(Teleborsa) - Secondo il Centro Studi e Statistiche dell’UNRAE, ilsegna arispetto alle 1.092.323 dello stesso mese 2024. I primi cinque mesi dell’anno archiviano una sostanziale stabilità (+0,1%) con 5.572.458 unità rispetto alle 5.567.714 di gennaio-maggio 2024. Rispetto al periodo pre-Covid il mese perde il 23% e il cumulato il 20%, richiamando la necessità di sostenere il mercato e gestire la transizione ecologica in maniera pragmatica senza penalizzare il comparto.Nel mese si riscontrano andamenti differenziati fra i cinque Major Market:Nei cinque mesiil Regno Unito del 2,8%, l’Italia cede lo 0,5%, la Germania il 2,4% e la Francia segna un -8,2%. A maggio e nei primi cinque mesi dell’anno,Nel mese di maggio, fra i Major Market,raggiungendo una quota di solo l’11,4%, con le BEV al 5,1% e le PHEV al 6,3%. Resta pertanto molto ampio il divario con: Germania con ECV al 28,5% (BEV al 18,0% e PHEV 10,5%), Regno Unito con ECV al 33,7% (BEV 21,8% e PHEV 11,9%), Francia con ECV al 22,3% (BEV 15,7% e PHEV 6,6%) e Spagna con ECV al 19,3% (BEV 7,9% e PHEV 11,4%).Nel totale del mercato europeo in maggio le ECV coprono il 27,1% di share: BEV al 17,4% (+3,5 %) e PHEV al 9,7% (+2,9 %).Lo stesso scenario si ritrova in gennaio-maggio, dove l’Italia figura ancora ultima tra le cinque, con una quota di ECV al 10,0% (BEV al 5,1% e PHEV al 4,9%), contro: Germania con ECV al 27,5% (BEV 17,6% e PHEV 9,9%), Regno Unito con ECV al 31,0% (BEV 20,9% e PHEV 10,1%), Francia con ECV al 23,4% (BEV 17,8% e PHEV 5,6%) e Spagna con ECV al 15,8% (BEV 7,1% e PHEV 8,7%).Nel totale del mercato europeo dei 5 mesi le ECV coprono il 25,6% di share: BEV al 17,1% (+3,7 %) e PHEV all'8,5% (+1,3 %).Per quanto concernesottolinea: "Il mercato europeo delle vetture ECV cresce in maggio del 33%, al 27,1% di quota, ma l’Italia si ferma all’11,4%, con BEV al 5,1%, meno di 1/3 della quota media in Europa (17,4%).fra i Major Market e ben lontano da tanti altri Paesi più progrediti per quanto riguarda la transizione: è il momento di scelte strutturali, come indicato già da tempo dall’UNRAE".In ambito europeo,che introduce maggiore flessibilità per il calcolo della conformità nel triennio 2025-2027. Tale provvedimento entrerà in vigore già a partire dal. Una misura apprezzata ma che, come già ribadito dall’UNRAE, è arrivata però in modo tardivo rispetto ai piani di investimento dei produttori di auto.Inoltre,che prevede la riallocazione delle risorse residue (pari a 597,3 milioni) precedentemente destinate all’installazione di infrastrutture di ricarica elettrica, incentivando la sostituzione di veicoli a combustione interna con veicoli a zero emissioni.L’UNRAE si augura cheevitando così rischi di stagnazione del mercato. "È auspicabile rimuovere i numerosi paletti ora previsti ed assolutamente da evitare introdurne ulteriori, come un eco-score che, oltre a discriminare e rendere difficilmente applicabili gli incentivi, allungherebbe moltissimo i tempi di attuazione. Il paradosso italiano è che. Vanno rimossi gli ostacoli che impediscono di trasformare i fondi in mobilità sostenibile reale", ha dichiaratoInoltre, nei giorni scorsi il Governo italiano ha adottato il Piano di Azione Nazionale per il miglioramento della qualità dell’aria, con uno stanziamento pari a 2,4 miliardi di euro, volti a finanziare numerose misure, tra cui l’incentivazione della mobilità sostenibile. Tuttavia, dalle prime informazioni disponibili,, rispetto al già annunciato programma derivante dalla revisione del PNRR, perdendo un’ulteriore occasione per accelerare l’adozione di vetture a zero o bassissime emissioni."Come più volte ribadito dall’UNRAE, èintervenendo sull’aumento della detraibilità dell’IVA e deducibilità dei costi e sulla riduzione del periodo di ammortamento a tre anni. La Delega Fiscale è un’occasione imperdibile per operare interventi di questo tipo, ma è necessario fare presto,. Un’auto aziendale con tecnologia virtuosa è il veicolo ideale per la transizione: alto chilometraggio, rinnovo rapido, visibilità. Ma oggi è ancora!", ha concluso Cardinali.