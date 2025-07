BBVA, Walter Rizzi nominato direttore della banca digitale in Italia

BBVA

(Teleborsa) - Il colosso bancario spagnoloha nominatoquale, una figura chiave per adattare l'offerta BBVA alle esigenze del mercato italiano. Rizzi entra in BBVA come nuovo Country Manager della Banca Digitale,, responsabile globale della divisione. Il suo ingresso rappresenta un passo significativo nella strategia di espansione di BBVA in Europa, con l'obiettivo di rispondere in modo più mirato alle esigenze specifiche dei diversi clienti.Fino ad oggi, Rizzi ha ricoperto il ruolo di Chief Product & Customer Officer e Vice Direttore Generale presso, dove ha guidato lo sviluppo di prodotti bancari costruiti attorno alle esigenze del cliente e basati sui dati. È stato inoltre partner ina Milano, specializzandosi in progetti di Intelligenza Artificiale e trasformazione digitale per il settore finanziario italiano.Cone 1.000 mutui stipulati in un solo anno, la scelta di Rizzi conferma la volontà della banca di consolidare la propria presenza nel Paese e accelerare la crescita con un modello agile, focalizzato sul cliente e calibrato sulle sfide specifiche del mercato italiano.La divisione punta ad accelerare la propriadel business. Per questo motivo, la struttura organizzativa è stata allineata per favorire le sinergie nello sviluppo di prodotti e tecnologie digitali, ottimizzando al contempo i processi decisionali e la supervisione del business a livello locale.