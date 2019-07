ADSL, un vadevecum contro le truffe degli operatori

(Teleborsa) - Interessante indagine condotta daper Facile.it, riguardante i costi di telefonia ADSL e come fare a risparmiare riguardante i costi. Ildei consumatori italiani desidererebbe risparmiare sui costi die fibra ottica eppure, solo ilè effettivamente riuscito a farlo secondo l'analisi.Molte le offerte "", che illudono chi le compra, che sulla carta sono irrinunciabile ma poi si rivelano tutt'altro. Per aiutare le persone a proteggersi da malintenzionati, Facile.it ha creato unin 5 punti per tutelare chi ricerca un nuovo contratto di telefonia ADSL o fibra ottica:Mai dare soldi a tecnici, questa rappresenta la truffa più comune nel mondo, con la richiesta di pagamenti aggiuntivi da parte di tecnici o presunti tali. In realtà, le compagnie di telecomunicazione non prevedono il, ma gestiscono tutto centralmente, di solito previo pagamento tramite bollettino, IBAN o carta di credito.Qualora un operatore telefonico vi contatti sostenendo che risultano diverse bolletteal vostro fornitore, ma voi siete sicuri del contrario, probabile si tratti di una truffa. Molti casi sono stati registrati negli ultimi anni di consulenti telefonici che, con la scusa di dove verificare il, chiedevano IBAN e codice di migrazione. In questi casi, lapotrebbe essere registrata, e bisogna far attenzione a ciò che si dice, perché in alcuni casi, con un lavoro di, potrebbe essere sottoscritto un nuovo contratto senza saperne nulla.La truffa del finto consulente, di solito, colpisce le persone. Il finto consulente usa molto il gergo tecnico e la vittima, ingolosita dalla possibilità di risparmiare e confusa dalle, accetta la truffa comunicando il numero di carta di credito o un appuntamento di persona presso il proprio domicilio. Nel secondo caso, si potrebbero presentare con, compiendo dei furti distraendo le persone. Mai accettare, quindi, di incontrare persone che si fingono consulenti dato che le compagnie telefoniche prediligono sempre ilIn alcuni casi potrebbe capitare che alcunitendano a presentare il proprio prezzo in maniera, omettendo anche i costi nascosti, che in sede di pagamento gonfiano la bolletta: in genere sonoo del. Il consiglio è quello di leggere con attenzione tutte le clausole del contratto.Il tema finale di questa ricerca di Facile.it è rappresentata dalla velocità della connessione, ci sonoutili a comprendere la questione:, quella definita dall'operatore telefonico per una determinata offerta internet, la, che per legge l'operatore deve garantire all'utente e la, quella con la quale l'utente naviga. In caso la velocità dichiarata sia molto superiore alle prestazioni, ilper ottenere migliori condizioni dall'operatore o la rescissione del vincolo.