Sudafrica, Ramaphosa invita Trump a inviare delegazione governativa e imprenditoriale

(Teleborsa) - "Abbiamo esteso unin Sudafrica per esplorare opportunità di approfondimento degli investimenti e degli scambi commerciali". Lo ha detto il presidente del Sudafrica,, in una lettera pubblicata stamattina, dopo l'incontro con Trump a Washington la scorsa settimana, quando il presidente degli Stati Uniti ha falsamente accusato il paese africano di un genocidio contro i contadini bianchi."La nostra visita è avvenuta in un momento in cui le relazioni tra Stati Uniti e Sudafrica sono sottoposte a, in gran parte a causa della disinformazione diffusa da gruppi marginali nei nostri due paesi, tra cui una falsa narrazione su un cosiddetto genocidio e una campagna orchestrata di violenza contro i contadini bianchi", ha detto Ramaphosa."Sebbene si trattasse di un dialogo necessario, l'obiettivo principale della nostra visita era quello di approfondire il nostro partenariato economico strategico con gli Stati Uniti, nostro", ha sottolineato.Secondo Ramaphosa, "esiste il potenziale per aumentare e diversificare gli scambi commerciali tra i nostri due Paesi in".