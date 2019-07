Italia, a maggio cresce il surplus della bilancia commerciale

(Teleborsa) -, con il surplus commerciale in aumento di 1.981 milioni di euro (da +3.366 milioni a maggio 2018 a). Nei primi cinque mesi dell’anno l’avanzo commerciale raggiunge +16.340 milioni (+33.457 milioni al netto dei prodotti energetici).. L’aumento congiunturale dell’export è da ascrivere prevalentemente all'incremento delle vendite verso l’area Ue (+1,7%) mentre quello verso i mercati extra Ue risulta più contenuto (+0,8%).La crescita dell’export su base annua è pari a +8,0% ed è determinata dall'aumento delle vendite registrato sia per l’area Ue (+8,1%) sia per quella extra Ue (+7,8%). Analogamente le importazioni sono in aumento (+3,4%) sia dai mercati extra Ue (+4,1%) sia dall’area Ue (+2,8%).Su base annua, le vendite dei prodotti dell’industria farmaceutica forniscono il contributo più ampio alla marcata crescita dell’export nazionale rilevata a maggio. In particolare, quelle realizzate negli Stati Uniti, in Belgio e Germania da sole contribuiscono per oltre un punto e mezzo percentuale all'aumento tendenziale dell’export. Su base annua, al netto dell’energia, aumenta l’indice generale dei prezzi all'importazione (+0,7%).Nel mese di maggio 2019 si stima che l’indice dei prezzi all'importazione aumenti dello 0,4% in termini congiunturali e dell’1,0% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.