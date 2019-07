Auto, brusca frenata delle immatricolazioni in Europa a giugno

Fiat Chrysler Automobiles

(Teleborsa) -, mentre quelle che includono anche l'EFTA, l'Associazione europea del libero scambio (Svizzera, Islanda e Norvegia) calano del 7,9% a 1,491 milioni. Nell'ambito della sola Eurozona (EU 15) le vendite sono diminuite dell'8,3% a 1,314 milioni.mentre includendo l'area EFTA si attesta sempre a -3,1%. L'area dell'Euro vede frenare le vendite del 3,6%., facendo un po' meglio del resto d'Europa. Considerando il dato cumulato si registra una flessione del 3,5% da inizio anno). Fra le altre grandi economie europee, calano le vendite in Germania (-4,7%) e Regno Unito (-4,9%), mentre il mercato spagnolo perde l'8,3% e quello francese l'8,4%.Il Gruppo, che mostra una pesante frenata delle immatricolazioni del 9,5%, registra una riduzione della quota al 24,6% dal 25% precedente.Fra gli altri marchi più popolari in Europa, lasegna un -8%, con una quota stabile al 16,2%, mentre la connazionalesegna un -3,6% ed una quota in aumento al 12,9% dal 12,3%. Le tedeschefanno rispettivamente -7,6% e -9,6% di immatricolazioni con quote di mercato rispettivamente pari a 6,7% da 6,8% e stabile al 5,5%.