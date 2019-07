Deutsche Bank, giudizio negativo di Barclays

Deutsche Bank

Banca tedesca

(Teleborsa) - Gli analisti dihanno emesso la raccomandazione "" su, con un prezzo obiettivo pari aLe quotazioni, dopo aver corretto al rialzo in area 7,45 euro nei giorni scorsi, potrebbero riprendere la tendenza ribassista primaria in atto e testare i minimi storici toccati a inizio giugno in area 5,80 euro.Intanto, a Francoforte, peggiora la performance dellache riporta un ribasso dell'1,31%, scambiando a 7,089 euro.Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 7,036 euro e successiva a quota 6,984.