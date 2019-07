INPS, aumenta il numero di ore di cassa integrazione

(Teleborsa) - Importante aumento per le ore di cassa integrazione nel mese di giugno. Secondo l'aggiornamento mensile dell', le ore autorizzate sono state pari a, in crescita del 42,6% rispetto a giugno 2018.La(cassa integrazione straordinaria) registra il dato più alto, con ore che arrivano adi cui 5,2 milioni per, con unrispetto allo stesso mese dell'anno precedente.(cassa integrazione ordinaria) pari a 8,1 milioni (-17,2% su anno, -6% sul mese precedente). Gli interventi in deroga () invece si sono attestati adi ore, registrando un balzo annuo del 451,7%.