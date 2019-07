Coldiretti, incremento del 6% sulla carne italiana

(Teleborsa) - Ancora un analisi importante, da parte di, che riguarda l'incremento, seppur minimo, della carne bovina. Nelle case italiane, c'è un incremento del, questi sono i dati emersi dopo l'incontro promosso da UNICARVE, l’Associazione Produttori Carni Bovine sul tema della Sostenibilità degli allevamenti italiani. Lo scorso anno sono stati spesi ben 500 milioni di euro in più per bistecche e fettine di manzo, che assorbonoper carni e salumi.Un cambiamento che vede ben il, ile ilscegliere quelle a marchio. Il risultato è una vera rivoluzione nell'offerta della carne in Italia, come si continua a leggere da questa analisi. La conoscenza delle caratteristiche specifiche dei diversi tipi di carne è diventato un valore aggiunto che arricchisce l’offertanella ristorazione."La carne italiana nasce da un- dichiara con forza il Presidente della Coldiretti, Ettore- e scegliere carnesignifica anche sostenere un sistema fatto di animali, di prati per il foraggio e soprattutto di persone impegnate aspesso da intere generazioni, anche in aree difficili".