DBA Group firma accordo per rete banda ultralarga con Open Fiber

Dba Group

(Teleborsa) -rende noto di aver siglato con, tramite la società mandataria controllata DBA Lab,in Veneto, Lombardia Est, Friuli Venezia Giulia, e Puglia. L'importo dell'operazione si aggira su un, che dovrebbe decorrere già a partire dalla seconda metà del 2019, nell'ambito del progetto di realizzazione della Banda Ultralarga nazionale.Tali incarichi, frutto dell'aggiudicazione delle relative gare, si affiancano al contratto già affidato da Italtel a DBA Lab nelle stesse Regioni nei Cluster C&D, comunicati al mercato in data 24 gennaio 2019.tra i maggiori fornitori in Italia di servizi di progettazione, project management e direzione lavori per la realizzazione di reti a banda larga e da oltre vent'anni è, Francesco De Bettin, ha commentato la notizia affermando:"questi incarichi si inseriscono, inoltre, nella nostra mission di progettare Infrastrutture sempre più intelligenti e pensare a come realizzare i vari strati di una "smart city". L'esperienza come fornitori di servizi di ingegneria e ICT nel settore delle Telecomunicazioni in Italia sta portando DBA Group a proporsi sia nei Paesi vicini all'Europa dell’area caucasica, in particolare in Arzeibajian e Georgia, sia nei Paesi maturi. DBA Group genera una ricaduta notevole sull'indotto, che abilita nuovi modelli di business basati anche sul franchising dei servizi di ingegneria, Project Management Office e ICT a supporto della gestione delle infrastrutture pubbliche e private".Al momentocon un