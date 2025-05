Mare Group, Websim alza target price: growth stock a multipli da value

Mare Engineering Group

(Teleborsa) - Websim Corporate Research (Intermonte) ha incrementato aper azione (dai precedenti 8,00 euro) ilsu, azienda di ingegneria digitale quotata su Euronext Growth Milan, confermando la" sul titolo.Dopo avere, con una crescita totalmente organica del 13% del VdP a 44,6 milioni di euro e un incremento del 25% dell'EBITDA adj. a 13,2 milioni di euro, MARE ha indicato una guidance 2025 (che ancora non include La SIA) che vede il VdP crescere a 56-60 milioni di euro (stima Websim 57,7 milioni di euro) e l'EBITDA adj. a 15,5-17 milioni di euro (stima Websim 16,9 milioni di euro).è atteso ilper l'acquisizione del 70,6% died in giugno dovrebbe partire l'sul 29,4%. L'acquisizione espande le dimensioni del Gruppo di circa il 30%, con importanti sinergie potenziali di costo e di ricavo, a fronte di un aumento massimo del numero di azioni del 21%.Websim conferma le stime reddituali e rivede la PFN per tener conto della distribuzione del dividendo di 0,02 euro per azione e di un'ipotesi di pay-out prospettico intorno al 15%, oltre che dell'acquisizione del 10,3% di(4,5 milioni di euro) e del 10% di TradeLab (1 milione di euro). Mare Group "si conferma: EV/EBITDA 2025E a 3,9x vs. una mediana dei peers a 9,9x", si legge nella ricerca.