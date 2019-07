Generali, al via il mandato unico per i Gruppi Agenti

(Teleborsa) -con unche definisce nuovi standard del settore assicurativo., compagnia assicurativa che vanta una propria Rete distributiva con 2250 agenti e 1350 agenzie sull'intero territorio italiano,"Insieme per il futuro", questo il nome scelto per l'accordo, nasce con l'obiettivo di avere uno che unisca da un latoe quindi la sua autonomia nella organizzazione della propria struttura agenziale, nell'ambito di regole condivise con la compagnia e dei limiti imposti dal quadro normativo; dall'altro sottolinei lafinalizzata alla creazione di valore per il cliente.La firma del contratto è avvenuta oggi, presso la Sala del Consiglio di Generali Italia a Roma, alla presenza di, Country Manager e CEO Generali Italia e Global Business Lines;, Chief Marketing e Distribution Officer di Generali Italia;, General Counsel di Generali Italia;, presidente UNAT;, presidente GAAG Lloyd Italico;, presidente GAGI;, presidente ANAGINA;, presidente GAAT."Con questonel panorama distributivo attuale e futuro", ha commentato, Country Manager e CEO Generali Italia e Global Business Lines.- ha aggiunto Stefano Gentili, Chief Marketing e Distribution Officer di Generali Italia - Il mandato prevede un'adesione volontaria da parte degli agenti riconoscendo il valore dei diversi modelli di agenzia oggi presenti in Generali Italia".