Aeffe, Rocco Bennici nuovo Cfo

Aeffe

(Teleborsa) - Il Consiglio di amministrazione di, società del lusso quotata al segmento Euronext STAR Milan che controlla marchi internazionali tra cui Alberta Ferretti, Moschino e Pollini, ha comunicato la nomina dinel ruolo didi Gruppo. Bennici è stato nominato come Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari della Società nonché Investor Relator della Società, ruolo già rivestito dal Matteo Scarpellini, che ha rassegnato le proprie dimissioni dal ruolo per perseguire nuovi percorsi professionali.Bennici, ha sottolineato l'azienda in una nota, vantanel settore finance, con particolare riferimento all’ambito dell’amministrazione, finanza e controllo. Ha ricoperto diversi incarichi manageriali in Gruppi quotati quali, tra gli altri, Saipem e Fincantieri nonché in Gruppi appartenenti al settore moda come OTB.