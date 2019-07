USA, Mark Esper diventa capo del Pentagono

Raytheon

(Teleborsa) -, ex veterano della Guerra del Golfo, ex dirigente e lobbista della, dopo essere stato confermato dal, ha giurato allacomeIl 55enne originario della Pennsylvania ha ricevuto un ampio sostegno bipartisan al, nonostante l'opposizione di. La candidata presidenziale democratica, infatti, aveva incalzato Esper sui suoie sul suofirmato nel 2017. Esper sarà ora chiamato a gestire leIl Presidente degli Stati Uniti,si è detto "fiducioso, in quanto non c'èper guidare il Dipartimento della Difesa, sarà uno straordinario Segretario della Difesa".