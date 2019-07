Asta BTP€i - CTZ, crollano i rendimenti

(Teleborsa) - Calano i rendimenti per i titoli messi in asta dal Tesoro oggi, che ha collocato BTP€i a 5 e a 15 anni e CTZ a 2 anni.Nel dettaglio, il Ministero delle Finanze ha raccolto tutti i 2 miliardi di euro messi in asta per icon un rapporto di copertura di 1,67 e un rendimento lordo pari allo 0,041%. Nella precedente asta il rendimento era pari allo 0,431%.Per quanto riguarda i, il Tesoro ha collocato un ammontare complessivo pari a 444,3 milioni di euro, rispetto a una richiesta da parte degli investitori di 1,949 miliardi di euro, con un rendimento lordo pari a -0,02%. Il rapporto di copertura si è attestato al 4,39.Collocati 805,7 milioni di euro di. La domanda è stata di 1,982 miliardi di euro e il rendimento è stato pari allo 0,97%.