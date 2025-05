BTP Italia o conto deposito? Ecco quale e a chi conviene

(Teleborsa) - Da martedì 27 maggio nuova emissione deil titolo di Stato indicizzato all’andamento dell’inflazione italiana. In attesa di sapere quale sarà il tasso minimo garantito, Facile.it ha analizzato i rendimenti dei conti deposito e ipotizzato alcuni scenari per confrontare questi prodotti con i Buoni del Tesoro Poliennali.L’analisi è stata realizzata prendendo in considerazione due orizzonti temporali:per i conti deposito sono stati utilizzati i rendimenti dei migliori prodotti vincolati disponibili online vale a dire, un tasso lordo del 3,30% per 12 mesi e del 3,45% per 48 mesi.Non è ancora possibile sapere quale sarà il rendimento minimo garantito deima se guardiamoemesso a marzo 2023, il tasso era pari al 2%; se il nuovo Titolo di Stato venisse proposto alle stesse condizioni, ipotizzando un valore d’acquisto pari a 100 euro e una cessione integrale alla pari alla fine del primo anno, il guadagno netto minimo garantito nei 12 mesi sarebbe di 175 euro; se invece si considera una cessione integrale alla pari dopo 48 mesi, il rendimento arriverebbe a 725 euro.però, che rispetto al 2023, anno di emissione dell’ultimo BTP Italia,Bce è intervenuta più volte sul costo del denaro tagliando i tassi di interesse, pertanto il rendimento minimo garantito del titolo in emissione la prossima settimana potrebbe essere più contenuto.Importante ricordare – sottolineano gli esperti di Facile.it –netto reale potrebbe essere superiore rispetto a quello stimato e potrebbe aumentare sulla base di come si muoverà nel corso dei semestri l’indice nazionale dei prezzi al consumo., in ogni caso il conto deposito si conferma come una soluzione particolarmente adatta a chi non vuole bloccare la propria liquidità per un periodo eccessivamente lungo, capace di garantire un buon rendimento ed una elevata flessibilità», spiegano gli esperti di Facile.it. «I BTP Italia di prossima emissione, invece, sono uno strumento di investimento a lungo termine e offrono i maggiori benefici – come, ad esempio, il bonus fedeltà dell'1% – a chi li tiene fino a scadenza, in questo caso sette anni".Viene specificato che il guadagno minimo garantito del BTP Italiao garantito pari al 2% annuo, valore d’acquisto pari a 100 euro e una cessione integrale alla pari alla fine del primo anno e del quarto anno. Il rendimento dei conti deposito è stato calcolato tenendo in considerazione le migliori offerte disponibili su Facile.it alla data del 22 maggio.