Bayer, ridotto il risarcimento ad una coppia di anziani

Bayer

(Teleborsa) - Buone notizie per, che si vede abbattere ildovuto ad una coppia di anziani per i danni provocati dal, prodotto dalla controllata Monsanto. Un giudice statunitense hal'entità del risarcimento dovuto dall'azienda farmaceutica nei confronti di questa coppia, ammalatasi diL'accusa degli anziani era quella di aver avuto il cancro dopo il, ma il Giudice ha giudicatodel risarcimento richiesto. L'azienda farmaceutica aveva domandato l'annullamento dell'intero risarcimento, ma la sua richiesta è stata respinta.riguardanti Roundup, e in altre due è stata condannata a risarcimenti multimilionari. Con una nota, la compagnia tedesca ha espresso soddisfazione per la decisione, annunciando che ci sarà unaffinché il verdetto sia ribaltato e ribadendo che i suoi