Alaska Airlines, primo risarcimento da Boeing per 160 milioni di dollari

Alaska Airlines

(Teleborsa) - La compagnia aerea statunitenseha affermato che le operazioni e i risultati delsono statiche si è protratta fino a febbraio. In assenza di questi fattori, l'utile ante imposte rettificato del primo trimestre sarebbe migliorato di circa l'80% rispetto al primo trimestre del 2023, rispetto alle aspettative pre-grounding di un miglioramento del 30%A seguito dell'incidente del volo 1282 e dell'incaglio del Boeing 737-9 MAX, la società hanel primo trimestre, comprendendo principalmente mancati ricavi, costi dovuti a operazioni irregolari e costi per ripristinare la flotta in servizio operativo.Alaska Airlines, secondo quanto emerge in un filing presso la SEC, ha ricevuto unda Boeing per far fronte ai danni finanziari subiti a seguito dell'incidente del volo 1282 e del 737-9 MAX. Come parte di questo compenso, Boeing ha pagato ad Air Group circadurante il primo trimestre. Questo pagamento in contanti equivale alla perdita di profitti derivante dall'incidente e dall'incaglio nel primo trimestre del 2024. Si prevede che verrà fornito un risarcimento aggiuntivo oltre il primo trimestre, i cui termini completi sono riservati.