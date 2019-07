L'indice dei titoli bancari in Italia si muove verso il basso (-2,26%)

comparto bancario a Piazza Affari

indice bancario europeo

settore bancario italiano

indice EURO STOXX Banks

Fineco

BPER

Banco BPM

mid-cap

Banca MPS

Credem

Banca Popolare di Sondrio

small-cap

Banco Sardegna Risp

Banca Profilo

(Teleborsa) - Andamento depresso per il. Un andamento che non sorprende dopo il netto calo registrato dall'Ilha aperto la giornata a quota 8.018,8 perdendo -181,8 punti rispetto alla chiusura precedente. Rosso profondo anche per l'che scivola a quota 87, dopo un avvio di sessione a 89.Tra ledi Piazza Affari dell'indice bancario, aggressivo ribasso per, che passa di mano in perdita del 3,24%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,27 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,06%.Tra leitaliane, ribasso scomposto per, che esibisce una perdita secca del 3,68% sui valori precedenti.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,95%.Tra ledi Milano, aggressivo avvitamento per, che tratta in perdita del 4,07% sui valori precedenti.Sensibili perdite per, in calo del 2,85%.