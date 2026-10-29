Milano 10:28
49.689 -0,27%
Nasdaq 28-ott
29.813 0,00%
Dow Jones 28-ott
52.475 +0,19%
Londra 10:28
10.734 +0,37%
Francoforte 10:29
25.912 +0,81%

Eurozona: giornata depressa per l'EURO STOXX Banks

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: giornata depressa per l'EURO STOXX Banks
L'Indice bancario europeo perde lo 0,93%, continuando la seduta a 278,66 punti.
Condividi
```