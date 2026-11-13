Milano 10:24
51.768 -0,08%
Nasdaq 12-nov
28.289 0,00%
Dow Jones 12-nov
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Londra 10:24
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Francoforte 10:24
26.735 -0,14%

Amsterdam: rosso per ArcelorMittal

Migliori e peggiori, In breve
Amsterdam: rosso per ArcelorMittal
Si muove verso il basso il produttore di acciaio, con una flessione dell'1,97%.
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