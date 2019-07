FCA annuncia utili in crescita nel trimestre e conferma target 2019

Fiat Chrysler Automobiles

(Teleborsa) -chiude il secondo trimestre dell'anno con, tanto che il titolo è scattato in Borsa e vanta un rialzo di quasi il 3%.Il periodo chiude con un u(esclusa Magneti Marelli) didi euro, in, ed un utile netto adjusted di 928 milioni (+2%).segnano unai, a fronte di consegne globali in discesa dell'11% a 1,157.000 unità.si è attestato sopra glidi euro ed un margine in aumento di 10 punti base al 5,7%. Trimestre record soprattutto in, con un EBIT adjusted a 1,565 milioni di euro e margine all’8,9%, ma anche(LATAM) si è comportata bene con un EBIT adjusted in crescita del 9% e margine al 5,4%."Continua la forte performance in Nord America e in LATAM . La robusta domanda per i nostri nuovi prodotti ed i passi compiuti per gestire con disciplina le nostre attività hanno generato la spinta per conseguire i target de l 2019", ha affermato il, commentando questi risultati.Ilindustriale delle continuing operation è di 800 milioni di euro, comprensivo di esborsi per 400 milioni di euro accantonati nel 2018 in relazione alle controversie sulle emissioni dei motori diesel negli Stati Uniti nonché maggiori investimenti.