Lottomatica, Kepler Cheuvreux alza target price e conferma Buy

Lottomatica

(Teleborsa) - Kepler Cheuvreux ha incrementato aper azione (dai precedenti 24,00 euro) ilsu, gruppo quotato su Euronext Milan e il maggiore operatore del mercato italiano dei giochi, confermando la" sul titolo visto l'upside potenziale del 16%.Gli analisti si aspettano che Lottomatica2025, con un fatturato in crescita dell'11% su base annua a circa 544 milioni di euro, trainato dal forte slancio dell'online e dalla resilienza della performance nel settore retail e del gaming. Prevedono un EBITDA rettificato a circa 196 milioni di euro, con un margine del 36,1%, in aumento di 200 punti base su base annua grazie alla leva operativa e alle sinergie.Il nuovo TP "riflette la rapida progressione dell'utile per azione (EPS) e l'accelerazione delle sinergie", si legge nella ricerca, dove viene sottolineato che "la valutazione rimane interessante, con un rapporto prezzo/utili (P/E) di 12,6x al 2026, rispetto a 14x per i competitor". In definitiva, "Lottomatica".