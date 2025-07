Domino's Pizza, vendite in aumento e utili in calo nel secondo trimestre

Domino's Pizza

(Teleborsa) -, la più grande azienda di pizzerie al mondo, ha comunicato che isono aumentati di 47,4 milioni di dollari, pari al 4,3%, nelrispetto al secondo trimestre del 2024, principalmente grazie ai maggiori ricavi della catena di approvvigionamento, alle maggiori royalty e commissioni di franchising negli Stati Uniti e ai maggiori ricavi pubblicitari dei franchising negli Stati Uniti. La crescita delle(escluso l'impatto valutario) è stata del 5,6%, la crescita delledel 3,4% e la crescita delle vendite a parità di negozi a livello internazionale (escluso l'impatto valutario) del 2,4%.La società ha registrato unaglobali di 178 unità, incluse 30 aperture nette di negozi negli Stati Uniti e 148 aperture nette di negozi a livello internazionale.L'è diminuito di 10,9 milioni di dollari, pari al 7,7%, a 131,1 milioni di dollari nel secondo trimestre del 2025 rispetto al secondo trimestre del 2024, principalmente a causa di una variazione sfavorevole di 27,4 milioni di dollari nelle perdite e plusvalenze nette realizzate e non realizzate ante imposte associate all'investimento della società in DPC Dash. L'è stato di 3,81 dollari nel secondo trimestre del 2025, rispetto ai 4,03 dollari del secondo trimestre del 2024, con un calo di 0,22 dollari, pari al 5,5%."Il nostro team ha ottenuto ottimi risultati nel secondo trimestre - ha dichiarato il- A livello internazionale, abbiamo continuato a crescere nonostante le sfide macroeconomiche. Negli Stati Uniti, sia la consegna a domicilio che l'asporto sono cresciuti, determinando significativi guadagni di quote di mercato".