Cairo Communication, utile netto in calo a 24,2 milioni

(Teleborsa) - Nella giornata odierna, ildella, ha esaminato ed approvato la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2019. Nel primo semestre il Gruppo ha conseguitolordi pari aoltre ad un margine operativo lordo (EBITDA) e un margine operativo (EBIT) consolidati di, rispettivamente 82,2 milioni e 57,8 milioni al netto degli impatti dell’IFRS 16.Ilnetto di pertinenza del Gruppo in calo a, 24,5 senza considerare gli effetti dell'IFRS 16.Inoltre una riduzione dell'netto consolidato a circa 175,4 milioni, dopo la distribuzione dei dividendi per 31,2 milioni di euro a livello di Gruppo.Nell'ambito del Gruppo,ha continuato a generare margini e flussi di cassa positivi e conseguito i propri obiettivi di riduzione progressiva dell’indebitamento finanziario. Il margine operativo lordo (EBITDA) nel bilancio consolidato di Cairo Communication è pari a Euro 86,8 milioni (Euro 73,7 milioni al netto dell’IFRS 161). I(circa Euro 80,1 milioni) nel semestre sono inrispetto al pari periodo 2018, con una incidenza sui ricavi complessivi del 16,8%.Il settore editoriale televisivoha confermato gli elevati livelli di ascolto del canale La7 (3,76% sul totale giorno e 5,03% in prime time). La raccolta pubblicitaria sui canali La7 e La7d, pari a complessivi Euro 79,4 milioni, nel semestre è stata in crescita del 5,7% rispetto al 2018 (Euro 75,1 milioni).Il settoreha continuato a conseguire risultati positivi.