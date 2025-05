RCS, rinnovato il CdA. Urbano Cairo confermato AD

RCS MediaGroup

(Teleborsa) - L'di, gruppo editoriale quotato su Euronext Milan, ha approvato ild'esercizio al 31 dicembre 2024, nonché la distribuzione di undi 0,07 euro per azione, al lordo delle ritenute di legge, con stacco della cedola n. 7 il 19 maggio 2025 e valuta 21 maggio 2025 (record date il 20 maggio 2025).È stato nominato per gli esercizi 2025-2026-2027 ilcomposto di 12 membri: Urbano Cairo, Uberto Fornara, Marco Pompignoli, Stefano Simontacchi, Stefania Petruccioli, Federica Calmi, Benedetta Corazza e Laura Gualtieri, eletti dalla lista di maggioranza presentata da Cairo Communication; Diego Della Valle, Marco Tronchetti Provera, Carlo Cimbri e Veronica Gava, eletti dalla lista di minoranza presentata DDV Partecipazioni in nome e per conto di Mediobanca, Unipol e Pirelli. Nominato Urbano Cairo Presidente del Consiglio di AmministrazioneIl Consiglio di Amministrazione, riunitosi a valle dell'Assemblea, ha confermatonella carica die conferito al medesimo i poteri gestori.Il CdA ha anche adottato delibere in materia di corporate governance, nominando il Consigliere Indipendente Federica Calmi quale Lead Independent Director. Inoltre, il ha nominato: quali componenti del Comitatoi Consiglieri Federica Calmi (presidente), Benedetta Corazza e Laura Gualtieri; quali componenti del Comitatoi Consiglieri Benedetta Corazza (presidente), Stefania Petruccioli e Veronica Gava.