Energica Motors, nuovo accordo commerciale in Germania

Energica Motor,

(Teleborsa) -già fornitore unico per il triennio 2019-2021 del campionato FIM Enel MotoE World Cup, ha firmato unIl nuovo rivenditore si trova nell’area del Nordreno-Vestfalia, nella città di Essen.L'Area della Ruhr è la più grande regione metropolitana della Germania con oltre 5 milioni di abitanti. La regione è attualmente in grande trasformazione ed ospita ad oggi una miscela unica di realtà internazionali, medie imprese ed eccellenti istituti di ricerca.A tale proposito, Gerhard Ziegler, Energica Area Sales Manager, è convinto che l'area di Essen sia il luogo ideale per lo sviluppo della mobilità elettrica e, in particolare, per le moto ad alte prestazioni firmate Energica.Il nuovo partner commerciale Oliver Mader è un rivenditore associato E-Motorstore, un retail specialist di moto elettriche con cui Energica ha firmato un accordo di partnership all'inizio di quest'anno.Il titolo Energica Motors quotato a Piazza Affari registra un rialzo frazionale dello 0,42%.