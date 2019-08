Mercati in stand by con occhio a sviluppi crisi. Spread scende a 234 punti

FTSE MIB

(Teleborsa) - Dopo il tracollo di venerdì,per i mercati azionari ed obbligazionari, in attesa di verificare gli, nel panorama internazionale, e della, sul fronte più squisitamente interno. Oggi è convocata la conferenza dei Capigruppo al Senato , mentre cresce la popolazione del "no voto" ed è puro caos nella politica.Nonostante ciò,, anche se ha avvertito che le politiche di Governo potrebbero accrescere i rischi al ribasso della nostra economia.Questo probabilmente sta aiutando i mercati in questa fase di grande incertezza. Si cavalca l'onda del momento con loed il rendimento del BTP decennale che si attesta al'1,76%.Quanto alla Borsa di Milano, l'indice di riferimento, ponendo un freno alle vendite dlele giornate precedenti, più o meno in linea con la performance di Londra (+0,48%). Fanno meglio Parigi con un guadagno dell'1% e Francoforte dello 0,95%.