I mercati europei chiudono in leggero rialzo, occhi puntati su negoziati dazi con Usa

(Teleborsa) -, al pari delle principali Borse Europee. Intanto la piazza Newyorkese è positiva con l', che segna un incremento dello 0,88%.A Piazza Affari la performance migliore è quella diche approfitta della fase di allentamento delle tensioni trasul dossier. Resta ancora aperto il tematraedcon l'attenzione degli investitori rivolta a quello che accadrà da qui al, la deadline fissata dal presidente Usa Donald Trump per le trattative.Moderati guadagni anche per il, giornata negativa invece per leLieve calo dell', che scende a quota 1,176. Vendite diffuse sull', che continua la giornata a 3.328,5 dollari l'oncia. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,70%.Scende lo, attestandosi a +83 punti base, con un calo di 2 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 3,38%.sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,61%, guadagno moderato per, che avanza dello 0,55%, e piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,21%.Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il, che termina a 39.943 punti; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 42.422 punti.In frazionale progresso il(+0,7%); con analoga direzione, positivo il(+1,15%).di Piazza Affari, ben impostata, che mostra un incremento del 2,27%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio del 2,12%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +1,43%.Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dell'1,19%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,09%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,05%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,93%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,85%.di Milano,(+6,44%),(+4,11%),(+3,12%) e(+3,06%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,17%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,31%.Tentenna, che cede l'1,21%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,05%.