Il comparto media dell'Italia viaggia molto alto (+2,79%)

Triboo

(Teleborsa) - Molto positiva la giornata per l', che non si discosta molto dal buon andamento dell'e che guadagna il 2,79%, dopo la chiusura di ieri a quota 10.192,5.L'intanto guadagna l'1,28%, dopo un inizio di seduta a quota 221.Tra le medie imprese quotate sul, grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 5,24%.Brilla, con un forte incremento (+3,22%).Denaro su, che registra un rialzo dell'1,10%.Tra i titoli adel comparto media, ottima performance per, che scambia in rialzo del 3,81%.Ottima performance per, che registra un progresso del 3,29%.Exploit di, che mostra un rialzo del 2,11%.