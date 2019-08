Calo per il settore servizi per la finanza a Piazza Affari (-0,80%)

comparto dei servizi finanziari in Italia

comparto servizi per la finanza europeo

FTSE Italia Financial Services

indice EURO STOXX Financial Services

listino principale

Exor

listino milanese

Tinexta

Banca Ifis

Ftse SmallCap

Equita Group

Lventure Group

M&C

(Teleborsa) - Iltermina la seduta all'insegna delle vendite, mentre è poco sotto la parità ilIlha chiuso a 87.894,6, in calo dello 0,80% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'termina la seduta poco mosso a 457, dopo aver avviato la seduta a 457.Nel, composto ribasso per, in flessione dell'1,18% sui valori precedenti.Tra le medie imprese quotate sul, ribasso scomposto per, che archivia la sessione con una perdita secca del 3,62% sui valori precedenti.Discesa moderata per, che chiude la giornata del 22 agosto con una variazione percentuale negativa dello 0,77% rispetto alla seduta precedente.Tra le azioni del, chiusura negativa per, con un ribasso dell'1,50%.Seduta negativa per, che chiude le contrattazioni con una perdita dell'1,03%.Frazionale ribasso per, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,55%.