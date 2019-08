L'indice dei titoli bancari in Italia si muove in territorio positivo (+1,49%), giornata euforica per Credito Valtellinese

comparto bancario a Piazza Affari

(Teleborsa) - Ilcontinua la seduta in territorio positivo seguendo la scia rialzista disegnata dall'Ilha aperto a 7.403,9 in guadagno dell'1,49%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in tono positivo a 80, dopo aver avviato la seduta a 79.Tra le azioni più importanti dell'indice bancario di Milano, avanza, che guadagna bene, con una variazione dell'1,79%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,60%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,60%.Tra leitaliane, protagonista, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,85%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,91%.In luce, con un ampio progresso dell'1,72%.Tra ledi Milano, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,23%.