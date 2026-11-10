Piazza Affari: scambi in positivo per Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Seduta positiva per il colosso creditizio , che avanza bene del 2,03%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che Intesa Sanpaolo mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,89%, rispetto a +4,56% del principale indice della Borsa di Milano ).





Lo scenario dell' istituto di credito nato dalla fusione tra Sanpaolo IMI e Banca Intesa che si presenta evidenzia un indebolimento della curva con rischio di test dell'ostacolo visto a quota 6,429 Euro. Al contrario uno spunto rialzista potrebbe innescare una salita fino a 6,515. Tecnicamente è atteso un proseguimento della trendline ribassista al test del minimo più immediato stimato a quota 6,376.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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