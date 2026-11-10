Piazza Affari: scambi in positivo per Intesa Sanpaolo
(Teleborsa) - Seduta positiva per il colosso creditizio, che avanza bene del 2,03%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, si nota che Intesa Sanpaolo mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,89%, rispetto a +4,56% del principale indice della Borsa di Milano).
Lo scenario dell'istituto di credito nato dalla fusione tra Sanpaolo IMI e Banca Intesa che si presenta evidenzia un indebolimento della curva con rischio di test dell'ostacolo visto a quota 6,429 Euro. Al contrario uno spunto rialzista potrebbe innescare una salita fino a 6,515. Tecnicamente è atteso un proseguimento della trendline ribassista al test del minimo più immediato stimato a quota 6,376.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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