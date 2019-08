Ifo: "Pensione di base non serve per la lotta alla povertà"

(Teleborsa) -Secondo, ad. dell'Istituto di Dresda, l'idea, lanciata dall'Spd, sarebbeperché migliorerebbe la vita solo "di, vale a dire quelli che hanno guadagnato poco durante la loro vita lavorativa ma che sono altrimenti coperti, ad esempio attraverso il coniuge o il loro reddito dalle attività".Ragnitz spiega che il beneficio di una simile pensione sarebbe nella migliore delle ipotesia causa del loro basso reddito in età avanzata. In molti casi anche questa pensione maggioratastabiliti dall'agenzia di previdenza.Inoltre, i pensionati hanno il diritto di richiedere la prestazione di base solo dopo 35 anni di pensione base, cosa che esclude la maggior parte dei bisognosi: a ciò si aggiunge anche il fatto che, secondo il sistema lavorativo attuale,. "La riforma prevista è un allontanamento dal principio di una politica di ridistribuzione", afferma Ragnitz.Anche un test sui mezzi, come richiesto dalla CDU, non la renderebbe più efficace. "È molto probabile che i pensionati bisognosi", continua Ragnitz.Contrariamente ai piani del ministero federale tedesco degli Affari sociali, tuttavia, secondo Ragnitz, questa indennità esente da imposte dovrebbe essere basata sulle norme sul reddito aggiuntivo per il secondo livello di indennità di disoccupazione della Germania (Arbeitslosengeld II), vale a dire che dovrebbe aumentare in linea con il reddito pensionistico originale."Altrimenti,", conclude Ragnitz.