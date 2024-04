Salone del Risparmio. Selvaggio “Ruolo dei fondi pensione essenziale per sostenere l’economia del Paese”

(Teleborsa) - "In una causa delle numerose incognite legate all’instabilità dello scenario geopolitico internazionale, il ruolo dei fondi pensione e delle casse di previdenza assume una particolare rilevanza in primis per quanto riguarda il. In un contesto di incertezza tali fondi sono fra i pochi in grado di assicurare agli investitori la costruzione di un portafoglio illiquido affidabile nel medio e lungo periodo". Lo ha dichiaratoin occasione del Salone del Risparmio a Milano."Come emerge dall’indagine OCSE del 2022 sugli investimenti a lungo termine, ilrisulta essere il primo fondo italiano, tra quelli selezionati, per investimenti in economia domestica. Si tratta delche aggrega oltre. La previdenza complementare, infatti, rappresenta ormai una componente ineludibile all’interno del sistema pensionistico italiano. Anche: abbiamo realizzato il 4% di rendimento sul comparto garantito e circa il 10% sui comparti dinamici. Numeri incoraggianti soprattutto nella prospettiva di incrementare gli investimenti a supporto del sistema Paese e coinvolgere sempre più i giovani, che sono quelli meno attenti alla futura pensione e saranno quelli meno tutelati in futuro. Sotto questo profilo riteniamo essenzialeper consentire alle nuove generazioni di costruirsi una pensione integrativa", conclude il Direttore Generale di Fondo Fon.Te..