Autodesk in rosso a Wall Street dopo stime su utili

Autodesk

(Teleborsa) - Si muove al ribasso il titoloa Wall Street mostrando una flessione di oltre 6 punti percentuali. A pesare sulle azioni il taglio delle previsioni annuali sugli utili da parte della società.Autodesk, per il terzo trimestre. Per l'anno, l'EPS è atteso tra 2,69-2,81 dollari ed un fatturato nella forchetta 3,43-3,49 miliardi. Le stime degli analisti erano per un utile per azione di 78 centesimi e ricavi di 838,4 milioni per il terzo trimestre; 2,81 dollari di EPS per l'intero esercizio ed un giro d'affari per 3,28 miliardi.ovvero 18 centesimi per azione,(18 centesimi per azione). I ricavi sono saliti a 796,8 milioni di dollari dai 611,7 milioni precedenti. Il consensus aveva previsto un utile di 61 centesimi e ricavi di 787 milioni di dollari.