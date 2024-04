Pioggia di vendite a Wall Street con aspettative riviste su tassi Fed

Dow Jones

(Teleborsa) -, che accusa una flessione dell'1,00% sul; sulla stessa linea, giornata negativa per l', che archivia la seduta a 5.206 punti, in calo dello 0,72%. In discesa il(-0,94%); sulla stessa tendenza, leggermente negativo l'(-0,66%). Dati vischiosi sull'inflazione della scorsa settimana, così come alcuni dati macroeconomici forti all'inizio di questa ottava, hanno allarmato gli investitori sulla possibilità che laApprezzabile rialzo nell'S&P 500 per il. Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,62%),(-1,28%) e(-0,97%).Tra i(+1,77%),(+1,06%),(+0,61%) e(+0,58%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -6,44%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,41%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,74%.Tentenna, che cede l'1,40%.Al top tra i, si posizionano(+1,58%),(+1,54%),(+1,41%) e(+1,22%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,91%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,56%.Scende, con un ribasso del 4,20%.Crolla, con una flessione del 4,14%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:15: Occupati ADP (atteso 149K unità; preced. 140K unità)15:45: PMI servizi (atteso 51,7 punti; preced. 52,3 punti)15:45: PMI composito (atteso 52,2 punti; preced. 52,5 punti)16:00: ISM non manifatturiero (atteso 52,5 punti; preced. 52,6 punti)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. 3,17 Mln barili)13:30: Challenger licenziamenti (preced. 84,64K unità)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 214K unità; preced. 210K unità).