Il comparto sanitario italiano in territorio positivo (+1,13%), scambi al rialzo per GPI

indice delle aziende sanitarie

comparto sanitario dell'Area Euro

FTSE Italia Health Care

indice EURO STOXX Health Care

Recordati

Amplifon

Ftse SmallCap

GPI

(Teleborsa) - Scambi in positivo per l'che segue l'intonazione cautamente positiva evidenziata dalIlha aperto a 199.472,6 in crescita dell'1,13%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue all'insegna della cautela a 802, dopo aver avviato la seduta a 799.Tra ledi Piazza Affari dell'indice sanitario, scambia in profit, che lievita dell'1,39%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,39%.Tra le azioni del, rialzo marcato per, che tratta in utile dell'1,72% sui valori precedenti.