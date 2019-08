Trump sollecita GM a riportare la produzione in USA

General Motors

(Teleborsa) -. Il Presidente ha attaccato su Twitter la casa d'auto di Detroit, sollecitandola a"General Motors, che una volta era il gigante di Detroit, ora è una dei più piccoli produttori di auto lì., prima che io entrassi in carica", ha affermato Trump."Questo è stato fatto", recrimina il leader statunitense, domandando "Non dovrebbero ora tornare in America?".Frattanto, il titolo GM a Wall Street non sembra scossa da queste affermazioni e segna un moderato progresso dello 0,18%.