Zest, assemblea approva bilanci 2023 di LVenture Group e Digital Magics

Zest

(Teleborsa) - L'di, società quotata su Euronext Milan e nata dalla fusione di Digital Magics e LVenture Group, ha approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 da, che evidenzia una perdita di esercizio per 3.159.019,54 euro e ha approvato di riportare a nuovo la perdita.I soci hanno anche deliberato di riportare a nuovo la perdita risultante dal bilancio di esercizio dichiuso al 31 dicembre 2023, pari a 5.296.551,07 euro, e parimenti di riportare a nuovo le perdite pari a 208.855,85 euro derivanti dalla cessione della totalità delle azioni proprie in portafoglio.L'assemblea ha approvato con deliberazione vincolante la prima Sezione della Relazione sulla Politica in materia die sui compensi corrisposti e deliberato in senso favorevole anche in merito alla seconda Sezione della Relazione.