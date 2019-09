Il comparto sanitario italiano in territorio positivo (+1,36%), scambi al rialzo per Diasorin

indice delle aziende sanitarie

comparto sanitario dell'Area Euro

FTSE Italia Health Care

indice EURO STOXX Health Care

FTSE MIB

Diasorin

Recordati

Amplifon

Ftse SmallCap

Garofalo Health Care

Molmed

(Teleborsa) - Scambi in positivo per l'che segue l'intonazione cautamente positiva evidenziata dalIlha aperto a 199.850,4 in crescita dell'1,36%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue all'insegna della cautela a 805, dopo aver avviato la seduta a 801.Tra i titoli del, scambia in profit, che lievita dell'1,67%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,58%.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,86%.Tra le azioni del, modesto guadagno per, che avanza di poco a +0,93%.Resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,84%.